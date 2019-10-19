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رياضة

كوكا: لم أستوعب استبعادي من كأس العالم.. وبكيت داخل غرفة الملابس.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
أحمد حسن كوكا،
أحمد حسن كوكا،
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محمد رشاد
قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه بكى عندما تم استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه تعرض للظلم مع الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد استبعاده من قائمة الفراعنة".

وتابع أحمد حسن كوكا، أنه لا يمكن أن يشكك أي شخص في وطنية لاعبي المنتخب ، مشيرا الى انه بكى عقب علمه باستبعاده من المنتخب فى كاس العالم 2018 داخل غرفة الملابس .
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