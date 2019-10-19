نقيب الإعلاميين يكشف دور مرصد النقابة في ضبط المشهد الإعلامي

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تعمل على قدم وساق بجميع ما لديها من أدوات من أجل ضبط المشهد الإعلامي وفقًا للقانون.
وأضاف سعدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة بها الآن مرصد إعلامي يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة من أجل ضبط المشهد الإعلامي، ومراقبة جميع وسائل الإعلام باعتباره جزءا من دور النقابة، موضحًا أن المرصد يتكون من مجموعة من أصحاب الكفاءة لتقديم تقرير يومي بما يحدث على الشاشات.
وتابع سعدة أن المرصد الإعلامي دوره أيضا رصد منتحلي صفة الإعلامى والصفحات الشخصية لمنتحلى الصفة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى رصد المخالفات التي ترتكب من قبل بعض الأعضاء، موضحًا أن النقابة ستحاسب أي عضو حال ارتكابه أى مخالفات وسيتم إحالته للتحقيق، فضلًا عن منع غير الأعضاء من الظهور على الشاشات.