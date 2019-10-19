سعدة: نقابة الإعلاميين بصدد التعاقد مع فريق طبي لفحص الأعضاء بالمحافظات

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة بصدد تقديم خدمات طبية جديدة للأعضاء، ضمن مجموعة من الخدمات التي تسعى النقابة تقديمها لأعضائها.



وأضاف سعدة في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن النقابة علي وشك الانتهاء من إبرام اتفاق مع إحدى المؤسسات الطبية الكبيرة، خاصة في مجال علاج وجراحة القلب والعيون ليقدم خدماته الطبية للأعضاء، ذلك بالإضافة إلى توفير فريق طبي شامل يجوب المحافظات من أجل الكشف على الأعضاء في أماكن عملهم خاصة مباني التلفزيون في الأقاليم.



وتابع نقيب الإعلاميين: «إننا سنعلن عن تفاصيل الاتفاق بالكامل حين الإنتهاء منه، موضحًا أن النقابة تحاول قدر الإمكان تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وذلك من خلال توفيرها بالمجان أو بخصومات تصل لـ70% على أقصى تقدير».

