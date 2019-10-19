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محافظات

نسيت كتابها.. تعليم كفر الشيخ يوضح سبب احتجاز تلميذة في مدرستها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
احتجاز تلميذة فى
احتجاز تلميذة فى المدرسة
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محمود زيدان
اطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الطفلة هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة الابتدائية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية التي احتجزت بالمدرسة لمدة ساعة، مشيرة إلى محاسبة كل مقصر في عمله بالمدرسة لعدم التأكد من عدم وجود تلاميذ قبل مغادرتهم المدرسة.

وأضافت، كشك، أنها جرى استبعاد مدير المدرسة وسيتم إجراء تحقيق عاجل مع كل المسئولين، لافتة إلى أنها أرسلت وفدًا يضم، خيرت محي الدين، مدير إدارة الحامول التعليمية، وياسر البرجي، وكيل الإدارة وعباس عبدالسميع، عضو في المتابعة ،ومصباح عبد الله، مسئول أمن الإدارة، وجمال العجيزي من نقابة المعلمين.

وتابعت، خلال بيان لها، أن الوفد التقى والد الطفلة هيام عصام، واستمعوا لروايتها عن الواقعة نافية ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سبب تواجدها وغلق الباب عليها أنها كانت تكنس الفصل وأن السبب الحقيقي أنها نسيت كتاب الدين فلما تذكرته صعدت للفصل لإحضاره ونزلت فوجدت الباب مغلقًا.
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