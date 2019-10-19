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رياضة

المنتخب العسكري يختتم تدريباته لمواجهة كندا فى كأس العالم العسكرية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
المنتخب العسكرى لكرة
المنتخب العسكرى لكرة القدم
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محمد رشاد
يختتم اليوم السبت، المنتخب العسكري لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الكندى بالجولة الثالثة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين خلال الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى

وتقرر أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح غدًا الأحد بتوقيت الصين الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، فيما يلاقي المنتخب العماني نظيره اليونانى فى نفس اليوم.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية اليوم السبت على أن يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا .

ويتصدر المنتخب العماني المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد.

فيما يحل المنتخب اليوناني ثانيًا برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبيًا ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.

فيما يقبع المنتخب الكندي في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف.
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