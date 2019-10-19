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محافظات

الصراعات المذهبية والطائفية في الشرق الأوسط.. رسالة دكتوراه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
الباحثة شاهندة عاطف
الباحثة شاهندة عاطف عبد السلام
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محمد عبد الحليم
تناقش في الحادية عشر من صباح اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بكلية اﻹعلام جامعة القاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة شاهندة عاطف عبد السلام سرور ، المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف ، وعنوانها " أطر تقديم الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية في منطقة الشرق الأوسط بمواقع وكالات الأنباء في الفترة من 2014 حتي 2017 .

وتتكون لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتورة نجوى كامل الأستاذ بقسم الصحافة بكلية اﻹعلام جامعة القاهرة مناقشا ورئيسا، الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية اﻹعلام جامعة القاهرة مشرفا ، الدكتور عبد العزيز السيد أستاذ الصحافة وعميد كلية اﻹعلام جامعة بني سويف مناقشا .

يذكر أن الباحثة حصلت على درجة الماجستير عام 2016 وكان عنوانها "«التغطية الصحفية المصورة لمحاكمات نظاميْ مبارك ومرسى فى الصحافة المصرية"

ورصدت الدراسة علاقة مضمون الصور الصحفية المنشورة فى الصحافة المصرية لقضايا محاكمة الرؤساء وما تحويه من دلالات وعلامات عن طريق تحليل شكل الصور ومضمونها باستخدام أداة التحليل السيميولوجى والتعرف على اختلافات التغطية التصويرية للصحف بحسب انتمائها. كما استهدفت هذه الدراسة تحليل الصور الخاصة بمحاكمات الرؤساء وكشف دلالاتها، وذلك فى عينة من الصحف الإخبارية المصرية اليومية وصولًا إلى تحديد آليات وأهداف استخدام هذه الصور والدور الذى لعبته فى توصيل رسائل معينة للقراء وللرأى العام المصرى الذى تخاطبه نحو أطراف الصراع فى هذه المحاكمات.
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