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قفلوا عليها وروحوا.. احتجاز طفلة داخل مدرستها لمدة ساعة في كفر الشيخ.. المحافظ يتابع الواقعة هاتفيًا مع المسئولين ويتوعد بمعاقبة المقصرين.. والتعليم: التلميذة نسيت كتابها ولم تكن تنظف فصلها.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
احتجاز تلميذة فى
احتجاز تلميذة فى المدرسة
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محمود زيدان
- لحظات رعب تعيشها الطفلة داخل المدرسة وأحد المارة ينقذها
- تعليم كفر الشيخ يوضح سبب احتجاز طفلة في مدرستها
- محافظ كفر الشيخ يكلف التفتيش المالي والإداري والتعليم بالتحقيق وفحص الموضوع
- المحافظ يقرر استبعاد مدير المدرسة ومجازاة آخرين بسبب الإهمال والتقصير

لم تكن تتوقع هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة الابتدائية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، أن نسيانها لكتابها وعودتها لفصلها لإحضاره، يجعلها تعيش لمدة ساعة في حالة من الفزع والرعب، وذلك بعد أن أغلقت المدرسة، وتركت وحيدة محتجزة أشبه بالمتهم داخل قفص الاتهام، لتطلق صراخها واستغاثتها في محاولة أن يسمعها أحد وينقذها من هذا الموقف المؤسف.

فبمجرد أن دق جرس المدرسة، أعدت حقيبتها لتعود إلى منزلها، وأثناء إخراجها "زمزمية" المياه، من حقيبتها، تذكرت أنها نسيت كتابها في الفصل، وعندما عادت لتحضر كتابها من الفصل، والنزول من إحدى السلالم الأخرى بالمدرسة، وجدت نفسها محبوسة ومحتجزة، بسبب إغلاق الباب الحديدي، فظلت تصرخ وتستغيث حتى سمعها أحد المارة، وتدخل لإنقاذها، من خلال الاتصال بإدارة المدرسة، وفتح الباب الحديدي.

وعقب تداول صورًا للطفلة هيام عصام وهي في نوبة بكاء خلف باب حديدي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تواصل إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا، مع عدد من المسئولين من بينهم الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حول هذه الواقعة، التي أغضب الجميع.

وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة برئاسة علاء فوقي، مدير الإدارة، بفحص الواقعة، ومجازاة معلم الحصة الأخيرة بفصل هذه الطالبة والمشرف والنوبتجى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتًا إلى أنه جارٍ التحقيق في الواقعة لتوقيع اقصى عقاب طبقًا لنتائج التحقيقات.

وأصدر المحافظ، بيانًا رسميًا، أكد فيه، استبعاد مدير المدرسة، وذلك على خلفية غلق المدرسة فى نهاية اليوم الدراسي الخميس الماضي، وبها إحدى التلميذات، مضيفًا "إذ يتعين على إدارة المدرسة ومشرف اليوم والنوبتجى مراجعة فصول المدرسة والتأكد من خلوها من الطلاب قبل غلق البوابات حرصًا على سلامتهم، وهذا لم يحدث".

ومن جانبها، اطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الطفلة هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة الابتدائية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية التي احتجزت بالمدرسة لمدة ساعة، مشيرة إلى محاسبة كل مقصر في عمله بالمدرسة لعدم التأكد من عدم وجود تلاميذ قبل مغادرتهم المدرسة.

وأضافت، كشك، أنها جرى استبعاد مدير المدرسة وسيتم إجراء تحقيق عاجل مع كل المسئولين، لافتة إلى أنها أرسلت وفدًا يضم، خيرت محي الدين، مدير إدارة الحامول التعليمية، وياسر البرجي، وكيل الإدارة وعباس عبدالسميع، عضو في المتابعة ،ومصباح عبد الله، مسئول أمن الإدارة، وجمال العجيزي من نقابة المعلمين لزيارة أسرة التلميذة.

وتابعت، خلال بيان لها، أن الوفد التقى والد الطفلة هيام عصام، واستمعوا لروايتها عن الواقعة نافية ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سبب تواجدها وغلق الباب عليها أنها كانت تكنس الفصل وأن السبب الحقيقي أنها نسيت كتاب الدين فلما تذكرته صعدت للفصل لإحضاره ونزلت فوجدت الباب مغلقًا.
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