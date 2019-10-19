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فن

صور مثيرة.. بريتني سبيرز تظهر مع حبيبها الإيراني بعد شائعات انفصالهما

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
بريتني سبيرز وحبيبها
بريتني سبيرز وحبيبها الإيراني
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سعيد فراج
نشرت المطربة العالمية بريتني سبيرز، عدة صور مثيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع حبيبها الإيراني «سام أصغري»، وهما يجلسان على ظهر «يخت»، أثناء جولة بحرية قاما بها.

وعلقت بريتني سبيرز على الصور قائلة: «لدي دائما وقت عظيم مع هذا الشخص»، مشيرة إلى حبيبها الإيراني في التعليق، الذي قام بدوره بنشر تلك الصور مرة أخرى عبر حسابه على انستجرام.

وجائت صور بريتني سبيرز وحبيبها الإيراني سام أصغري، بعد أشهر قليلة من انتشار شائعات حول اضطراب علاقتهما العاطفية وتفكير الأخير في الإنفصال، في ظل تمسك الأولى به.

ودخلت بريتني سبيرز - 37 عاما، في علاقة مع سام أصغري – 24 عاما، بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.

وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.
صور مثيرة.. بريتني سبيرز تظهر مع حبيبها الإيراني بعد شائعات انفصالهما
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