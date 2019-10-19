Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض ونس ببانوراما عربية بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
فيلم ونس
فيلم ونس
Advertisements
محمد نبيـل
يعرض الفيلم المصرى ونس ضمن فعاليات برنامج بانوراما عربية بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب.

وفاز الفيلم بجائزة التانيت البرونزي في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية 2017 ، وهو من بطولة رجاء حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة.

كما حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2018 ، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي 2018.

وفاز الفيلم بجائرة الجمهور في الدورة 4 لمهرجان مصر دوت بكرة 2018، فاز الفيلم بجائزة المتلقي الصغير "هيباتيا البرونزية" في الدورة 4 لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 2018، فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في الدورة 5 لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 2018، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 13 لمهرجان جنيف لأفلام الشرق 2018 ، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 5 لمهرجان طرابلس للأفلام 2018، وفاز الفيلم بجائزة معهد العالم العربي للفيلم القصير في مهرجان السينما العربية في باريس ٢٠١٨.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراقى محمد الدراجى عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بـ الجونة السينمائي

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

كوتشينه وفوتو سيشن.. فيديو يثير الجدل بين رواد تويتر لمتظاهري لبنان

يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

هل تريد أن تكون صادقا مع نفسك ومع الله.. دار الإفتاء ترشدك.. فيديو

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر