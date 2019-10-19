عرض ونس ببانوراما عربية بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يعرض الفيلم المصرى ونس ضمن فعاليات برنامج بانوراما عربية بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب.
وفاز الفيلم بجائزة التانيت البرونزي في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية 2017 ، وهو من بطولة رجاء حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة.
كما حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2018 ، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي 2018.
وفاز الفيلم بجائرة الجمهور في الدورة 4 لمهرجان مصر دوت بكرة 2018، فاز الفيلم بجائزة المتلقي الصغير "هيباتيا البرونزية" في الدورة 4 لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 2018، فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في الدورة 5 لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 2018، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 13 لمهرجان جنيف لأفلام الشرق 2018 ، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 5 لمهرجان طرابلس للأفلام 2018، وفاز الفيلم بجائزة معهد العالم العربي للفيلم القصير في مهرجان السينما العربية في باريس ٢٠١٨.
وفاز الفيلم بجائزة التانيت البرونزي في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية 2017 ، وهو من بطولة رجاء حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة.
كما حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2018 ، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي 2018.
وفاز الفيلم بجائرة الجمهور في الدورة 4 لمهرجان مصر دوت بكرة 2018، فاز الفيلم بجائزة المتلقي الصغير "هيباتيا البرونزية" في الدورة 4 لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 2018، فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في الدورة 5 لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 2018، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 13 لمهرجان جنيف لأفلام الشرق 2018 ، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 5 لمهرجان طرابلس للأفلام 2018، وفاز الفيلم بجائزة معهد العالم العربي للفيلم القصير في مهرجان السينما العربية في باريس ٢٠١٨.