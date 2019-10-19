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فن

مرتضى منصور يهاجم بشري بسبب مهرجان الجونة.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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مصطفى كرم
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفنانة بشري بسبب ردها علي تصريحاته الاخيرة بمهرجان الجونة السينمائي وهجومه علي العري داخل المهرجان.

ونشرت بوسي شلبي فيديو من حفل زفاف ابن الفنان هاني شاكر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة وظهر بنهاية الفيديو مرتضي منصور وهو يوضح هجومه علي مهرجان الجونة.

وبدأ كلامه بألفاظ خارجة علي بشري ومهرجان الجونة ثم تابع قائلا " فية فرق ما بين ان اتكلم عن المهرجان والستات اللي في المهرجان المهرجان مطلوب.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس من السهر الماضي 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.
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