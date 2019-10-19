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منوعات

حرامي مرهف الحس.. رفض السطو على صيدلية بسبب توسلات الطبيبة العجوز

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
يولد الإنسان بإحساس عال زرعه الله فينا ومهما كانت الظروف لا يمكن للإنسان أن يغير فطرة وطبيعة خلقها الله في قلب أي شخص .

نشرت وكالة " روسيا اليوم " مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في أحد المحلات التجارية في مدينة امارانتي البرازيلية بعد ظهر الثلاثاء الماضي، للص حاول السطو على المكان ولكن بين ثانية وأخرى تبدلت مشاعره .

اقتحم اللص إحدى الصيدليات التي كانت تقف داخلها طبيبة عجوز غير قادرة على رد الهجوم، وتوسلت له بأن لا يؤذيها، فقام بترك السلاح وووضعه بجانبه، وقبل جبينها وترك المكان في الحال .
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