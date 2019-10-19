Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 1018 قضية بمحطات المترو والقطارات خلال 24 ساعة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
محطة قطارات
محطة قطارات
Advertisements
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1018 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 947 قضية متنوعة في محطات المترو والقطارات

ترشيحاتنا

بين حق محمود البنا وسن محمد راجح.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما

محام محمود البنا يكشف حقيقة تزوير سن الجاني.. فيديو

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة حبس الطفلة هيام في مدرسة

مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر