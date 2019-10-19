ضبط 1018 قضية بمحطات المترو والقطارات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1018 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.