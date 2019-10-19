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حوادث

ضبط 1045 قضية تموينية بالمحافطات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
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مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات امنية مكبرة امتابعة الأسواق .

اسفرت جهود الحملات عن ضبط 1045 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، دقيق وأقماح، سلع تموينية، غش غذائى، مخالفات فى مجال اللحوم والدواجن، الأسماك، سلع مجهولة المصدر، سجائر".

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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