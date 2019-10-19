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أخبار العالم

بومبيو بعد وقف إطلاق النار في سوريا : الوضع في تحسن

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه بعد مرور 24 ساعة على إبرام الاتفاق لوقف القتال بين الأتراك والأكراد في شمال سوريا فإن الوضع في تحسن.

وقال بومبيو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، بعد عقده اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل "هناك بعض النشاط اليوم، لكن أيضا رأينا بعض النشاط الإيجابي جدا".

وبينما تحدث بومبيو كان هناك اشتباكات متفرقة في شمال سوريا، لكنه قال إن فهمه هو أن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة الذي توسطت الولايات المتحدة لإنجازه الخميس بدأ عند الإعلان عنه.

وهذا يعني أن هدنة الـ120 ساعة للسماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ انسحاب منسق من شريط بعمق 32 كيلومترا على طول الحدود مع تركيا سوف يستمر حتى مساء الخميس.
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