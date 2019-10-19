ليلى علوى وإلهام شاهين في فرح نجل هاني شاكر

حرصت كل من ليلى علوى وإلهام شاهين مشاركة هانى شاكر فرحته بنجله شريف شاكر والذى يقام حفل زفافه فى أحد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربى.



وقدم الهضبة عمرو دياب خلاله وصلة غنائية خاصة بحضور دينا الشربينى التى تألقت بفستان باللون الأصفر.



يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.



يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.