فى اليوم العالمى لطب العظام.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

يصادف يوم 19 أكتوبر اليوم العالمي لطب العظام والمفاصل ، ويعرف أيضًا باسم اليوم العالمي PB & J. يتم الاحتفال باليوم خلال أسبوع العظام والمفاصل ، والذي يشتمل أيضًا على اليوم العالمي لالتهاب المفاصل ، واليوم العالمي للعمود الفقري ، واليوم العالمي للصدمات ، واليوم العالمي لهشاشة العظام.



وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن هناك مجموعة من الأطعمة يفضل تجنبها فهى تزيد من الأعراض المزعجة لالتهاب المفاصل



1. السكر والكربوهيدرات المكررة:

يجب إزالة السكر والكربوهيدرات المكررة من النظام الغذائي للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لأن السكريات المصنعة تؤدي إلى التهاب في الجسم عن طريق زيادة إطلاق السيتوكينات.



2. الملح والمواد الحافظة:

الملح المفرط هو أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل، والاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم سيؤدي إلى التهاب المفاصل.



3. منتجات الألبان:

هذا هو أيضا واحد من أكثر الأطعمة التي يجب تجنبها مع التهاب المفاصل، حيث يسبب أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.



4. الأطعمة المقلية والمعالجة:

تؤدي إلى التهاب مزمن وتعزز أعراض التهاب المفاصل، وتحفز على إنتاج السموم المعروفة باسم Advanced Glycation End Products (AGES) التي تشجع الالتهاب.



5. اللحوم:

يحتوي اللحم على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية التي يتم تعبئتها في المواد الكيميائية المسببة للالتهابات التي تؤدي إلى تورم والتهاب في المفاصل.



6. زيت الذرة:

تتم تعبئة زيت الذرة بكميات زائدة من أحماض أوميجا 6 الدهنية التي تعزز الإيكوسانويدات، وهي جزيئات الإشارة التي تعزز الالتهاب في المفاصل.



7. القهوة:

استهلاك أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يؤدي إلى زيادة مستوى البروتين التفاعلي الذي يسبب الالتهاب والتهاب المفاصل.