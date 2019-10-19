بكلمات مؤثرة.. ياسر جلال ينعى شهيد الشهامة محمود البنا ويطالب بإعدام راجح

نعي الفنان ياسر جلال شهيد الشهامة " محمود البنا" بمحافظة المنوفية.



ونشر ياسر جلال صورة ل محمود البنا تتضمن قول "اللهم بحق اذان الفجر رد الحق" وعلق ياسر جلال علي الصورة قائلا " اللهم آمين ربنا يرحمك يا حبيبي #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا".



ولقيت تدوينته ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله يرحمك يا محمود" و "اللهم ءامين يارب العالمين" و "#اعدتم_راجح_حق_محمود_البنا ".



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.