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مرأة

منها المكسرات والبروكلي.. 10 أطعمة تعالج آلام العظام والمفاصل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:35 ص
8ص)))منها المكسرات
8ص)))منها المكسرات والبروكلى ..10 أطعمة تعالج آلام العظام وا
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أسماء عبد الحفيظ -لمياء الياسين
يصادف يوم 19 أكتوبر اليوم العالمي لطب العظام والمفاصل، ويعرف أيضًا باسم اليوم العالمي PB & J، للتوعية ضد أمراض العظام المفاصل وكيفية الوقاية منها، وأبرز الأطعمة التي تساعد على تعزيز صحة العظام.

كشف موقع برايت سايد عن أفضل الأطعمة التي تعالج آلام المفاصل والعظام وهي عبارة عن :

- الفواكه.. تحتوي على الكثير من الفيتامينات الضرورية لجهاز المناعة أبرز تلك الفواكه العنب فبصرف النظر عن نكهته ، فإن العنب ، بسبب وجود مركب نباتي يحتوي عليه والذي يسمى بروانثوسيانيدين ، يقلل من الالتهاب وآلام المفاصل.

- الحمضيات : الجسم بحاجة إلى فيتامين C لدعم جهاز المناعة البرتقال مما يساعد على منع التهاب المفاصل وآلامها

-الكريز: تناول عصير الكريز لمدة 3 أسابيع يحارب الالتهابات ويخفف جزء من آلامها أيضًا.

-السبانخ : لذيذ وغنى بمضادات الأكسدة التى تقلل من الالتهاب والألم ويبطئ من تطور هشاشة العظام.

-البروكلي : يحتوي البروكلي على السولفورافان الذي يساعد في تخفيف آلام المفاصل ويساهم في انخفاض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

-فول الصويا : فول الصويا مفيد أيضا فهو منخفض الدهون وغني بالبروتين والألياف ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في علاج آلام المفاصل

- التوابل مثل الزعفران أو الكركم : تعمل كمضاد للالتهابات وتساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

-الزنجبيل : أظهرت دراسة لآثار الزنجبيل في الأشخاص الذين عانوا من آلام شديدة في مفصل الركبة أنه بعد استخدامه لفترة من الوقت ، أفاد 63٪ من المرضى بارتياح شديد من الألم.

-الثوم : للثوم آثار معجزة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض. بصرف النظر عن خفض ضغط الدم ومساعدة أمراض القلب ، وفقا للدراسات ، يتميز الثوم بخصائص قوية مضادة للالتهابات ويقلل من خطر هشاشة العظام وأعراضه المؤلمة.

-الشاي الأخضر : يعرف الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة والتى تعزز عملية الأيض وتخفف الألم.

-منتجات الألبان قليلة الدسم : منتجات مثل اللبن واللبن والجبن غنية بالكالسيوم وفيتامين (د) والتي ثبت أنها تقوي العظام وتعزز جهاز المناعة. إنها إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن وتساعد في تخفيف الألم من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

-المكسرات : جميع المكسرات مغذية تحتوي على كميات عالية حقًا من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E والتى تعزز جهاز المناعة
أطعمة غير متوقعة تحارب إلتهاب المفاصل 

-الأسماك :تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 التي تساعد على أمداد الجسم بالعديد من الفوائد وبالأخص المفيدة لصحة العظام .
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