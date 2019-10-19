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أخبار العالم

هيئة الانتخابات الكندية: إقبال تاريخي على التصويت بين الناخبين في الخارج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
الانتخابات الكندية
الانتخابات الكندية
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أ ش أ
أعلنت هيئة الانتخابات الكندية الجمعة أنها تلقت بطاقات اقتراع بالبريد من الكنديين المقيمين في الخارج أكثر من أي انتخابات فيدرالية أخرى في التاريخ.

وذكرت هيئة الإنتخابات الكندية أنه اعتبارا من يوم الجمعة، تلقت 21842 اقتراعا عبر البريد من الناخبين المقيمين في الخارج، وهو أكبر نسبة إقبال بين المغتربين في أي انتخابات فيدرالية.

وبلغ عدد الكنديين في السجل الدولي للناخبين 55529، وهو رقم ارتفع أكثر من 20 ألف منذ الشهر الماضي ، وهذه زيادة كبيرة منذ عام 2015، عندما تم تسجيل حوالي 11 ألف بطاقة اقتراع من قبل المغتربين و15603 ناخبين تواجدوا في سجل الناخبين.

وكشفت الهيئة عن أنها تلقت بطاقات اقتراع يفوق بكثير عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الثلاثة الماضية ، وفي عام 2011 تم تسجيل 10733 بطاقة اقتراع عبر البريد من المقيمين في الخارج ، وتسجيل 11561 بطاقة اقتراع في عام 2008.

يأتي ذلك الإرتفاع بعد القواعد الجديدة التي تجعل التصويت أسهل للكنديين الذين يعيشون في الخارج.

وفي الماضي، مُنع المغتربون الذين عاشوا أكثر من خمس سنوات في الخارج من التصويت. وفي العام الماضي، أصدرت الحكومة الليبرالية تشريعا ألغى الحد الأقصى لمدة السنوات الخمس، وقضت المحكمة العليا في كندا في وقت لاحق لصالح إلغاء الحكم.

وتنطلق الإنتخابات الفدرالية يوم الإثنين المقبل، والتي تكشف عن الحزب الذي سيقود البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.
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