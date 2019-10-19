Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

ٱهالى أسيوط يحذرون من خطورة الطريق المجاور للجامعة.. ويطالبون بمطب صناعى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
مكب
مكب
Advertisements
كريم ناصر
ناشد أهالي منطقة محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بخطورة الطريق المجاور لسكن طلاب الجامعة وتسببه فى العديد من الحوادث.

وطالب الأهالى من مجلس المدينة ومحافظة اسيوط عمل مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم بجانب سكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط ، نظرًا للخطورة البالغة التى يتعرض إليها الطلاب والمارة بسبب سرعة السيارات العالية والتى أدت إلى وقوع حوادث كثيرة أودت بحياة الكثيرين .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

بعد مساندتهما للنادي الأهلي .. خالد الغندور يهاجم ميدو وطارق العشري

ترك طفلته 10 دقائق وعاد ليرى أغرب موقف في حياته

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر