ٱهالى أسيوط يحذرون من خطورة الطريق المجاور للجامعة.. ويطالبون بمطب صناعى

ناشد أهالي منطقة محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بخطورة الطريق المجاور لسكن طلاب الجامعة وتسببه فى العديد من الحوادث.



وطالب الأهالى من مجلس المدينة ومحافظة اسيوط عمل مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم بجانب سكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط ، نظرًا للخطورة البالغة التى يتعرض إليها الطلاب والمارة بسبب سرعة السيارات العالية والتى أدت إلى وقوع حوادث كثيرة أودت بحياة الكثيرين .



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