في طوكيو 2020 ..أحمد حسن يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأولمبي.. فيديو

اختار أحمد حسن عميد لاعبي العالم لكرة القدم ونجم منتخب مصر السابق ، ثلاث لاعبين من الكبار فى مصر للانضمام إلى المنتخب الأولمبي حال الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وتحتاج مصر إلى الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر ابتداء من 8 نوفمبر المقبل، أو الحصول على المركزين الثاني أو الثالث للصعود مباشرا إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال أحمد حسن فى تصريحاته لبرنامج اللعيب على قناة "إم بي سي مصر" :" أفضل بالطبع انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي حال التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بجانب أحمد حجازي أما اللاعب الثالث فأرشح أن يكون وسط ملعب مثل طارق حامد أو أي لاعب يكون فى قمة مستواه حينئذ".