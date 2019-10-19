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منوعات

بعد اعتقال نجله.. تعرف على إل تشابو إمبراطور المخدرات في المكسيك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
إل تشابو
إل تشابو
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أحمد قاسم
على مدار اليومين الماضيين، تحولت شوارع مدينة كولياكان في المكسيك إلى حرب شوارع إثر إعلان قوات الشرطة القبض على أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم إل تشابو.

ورغم أن وزير الأمن المكسيكي، ألفونسو دوراسو، أعلن إطلاق سراح، أوفيديو، نجل إل تشابو عقب اعتقاله لفترة وجيزة، إلا أن الاشتباكات استمرت وحدث خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين مدنيين مسلحين والقوى الأمنية المكسيكية في كولياكان في شوارع المدينة.

وأشار دوراسو إلى أن قوات الأمن الفيدرالية تعرضت لإطلاق نار أثناء دورية روتينية في المدينة، مما دفعها باعتقال عدد من الأشخاص كان من بينهم ابن "إل تشابو"، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية بين الشرطة ومسلحين في عدة أحياء بمدينة كولياكان المكسيكية.

ويتولى إدارة عمليات والده قبل أن يتم تسليم الأخير إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

إل تشابو، هو زعيم عصابة "سينالوا" السابق، وهي منظمة إرهابية اكتسبت تسميتها من مدينة سينالوا الساحلية في المكسيك، وقد تربع على عرش تجارة المخدرات بعد اعتقال منافسه أصيل كارديناس عام 2003، وصنفته مجلة "فوربس" كأحد أثرياء العالم عام 2009، واحتل المرتبة 701 وقدرت ثروته بمليار دولار.

استخدم إل تشابو قتلة محترفين لتنفيذ المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب، ووجهت إليه تهم بتصدير مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات والهرويين إلى الولايات المتحدة.

وألقت قوات الأمن عليه لأول مرة في جواتيمالا عام 1993، وتم تسليمه إلى المكسيك، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في المكسيك بتهمة القتل والاتجار بالمخدرات. وفي عام 2001 استطاع الهروب من سجن "بيونتي جراند" شديد الحراسة، عبر رشوة حراس السجن، وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، وقدمت الحكومة المكسيكية مكافأة قدرها 3.8 مليون دولار ليلقى القبض عليه لاحقا في فبراير عام 2014.


هرب إل تشابو مرة أخرى في يوليو 2015 من خلال نفق بطول 1.5 كيلومتر تحت السجن مؤدي إلى موقع بناء. تم إعادة القبض عليه من قبل مشاة البحرية المكسيكية والشرطة الاتحادية بعد تبادل لإطلاق النار في 8 يناير 2016. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 19 يناير 2017 لمواجهة تهم جنائية تتعلق بقيادته لكارتال سينالوا

وفي فبراير 2019 أدانت محكمة أمريكية إل تشابو بعشرة تهم منسوبة إليه من بينها تهريب المخدرات وغسيل الأموال.


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