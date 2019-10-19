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رياضة

أحمد حسن: أضعت الكثير من الوقت في المناصب الإدارية والعودة للتدريب تشغلني حاليا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:57 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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محمد رشاد
قال أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب الأهلي والزمالك إنه يرى أنه أضاع الكثير من وقته بعد الاعتزال في المناصب الإدارية، خاصة أنه يعشق كرة القدم واللعب وكان يجب أن يركز على الإدارة الفنية أكثر من المناصب الإدارية.

وأضاف "حسن"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن العودة مجددا للتدريب أمر يشغله حاليا بشكل كبير، موضحا أنه يتابع معظم مباريات الدوري المصري حتى مباريات الفرق الصاعدة حديثا من أجل المشاهدة للاعبين وطرق اللاعب والخطط في الملعب.

وأشار إلى أنه استفاد كثيرا من كل المدربين الذين جاءوا نادي بيراميدز خلال فترة تواجده الفترة الماضية، خاصة أنهم مدربين على أعلى مستوى ولديهم خبرات كبيرة في عالم الكرة سواء المحلية أو العربية أو العالمية.

وأوضح أن منصبه الإداري داخل نادي بيراميدز ساعده كثيرا في الحصول على الخبرات من المديرين الفنيين، خاصة أن المنصب الإداري لا يوجد عليه ضغط كبير مثل الجهاز الفني، متابعا: "لو كنت مثلا في الجهاز الفني طول الوقت مضغوط بتفكر في المباريات المكسب الفوز، على عكس المنصب الإداري انت قاعد هادي بتابع بتشوف بتتعلم وتاخد خبرات من المدير الفني الموجود، كانت تجربة مميزة جدا واستفدت كتير جدا من نادي بيراميدز".
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