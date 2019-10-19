الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. وعشرات القتلى في انفجار داخل مسجد في أفغانستان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس الصندوق العربى للإنماء: ندعم جهود الرئيس السيسى وما يحققه من انجازات غير مسبوقة لتنمية سيناء

اتفاق السودان وجماعات مسلحة على خارطة طريق لمحادثات سلام

الحريري يمهل الحكومة "72 ساعة" للخروج من الأزمة

وزير الخارجية اللبناني يطالب بحل جذري للموازنة والإصلاحات

تركيا تخرق وقف إطلاق النار وتقصف مناطق مدنية بشمال سوريا

جونسون يهدد البرلمان بالبريكست العسير إن رفض الاتفاق





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



واهتمت "الأنباء" بتصريحات عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بأن الصندوق يدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يحققه من انجازات غير مسبوقة لتنمية سيناء وخاصة مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وهو ما يدفع الصندوق لزيادة دعمه لهذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة فى تنمية هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن اجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات دولار.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الوطن" كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي أمهل فيها الحكومة 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجا مختلفا، لكنه لم يقدم استقالته، قائلًا إن أطرافا أخرى بالحكومة عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات، مؤكدًا أنه "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، مضيفا أن "الحل الوحيد يكمن في إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن بدل فرض الضرائب على المواطنين".



وذكرت "الأنباء" أن عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان أغلقوا الطرق، وأشعلوا النار في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط جميع رموز النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.



ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل قوله إن على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة، وأن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، محذرا من أن الاحتجاجات الحاشدة قد تؤدي إلى فتنة، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي يشهدها لبنان هي نتيجة تراكم أخطاء، وهي تصب لمصلحة مطالب الشعب، ولصالح لبنان، في حال تم تدارك الموقف، مطالبًا بتقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات، كما طالب باستمرار العمل الرسمي رغم التظاهرات، من أجل التوصل للحلول للبلاد.



وأفادت "الوطن" بأن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي اتهم تركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تجدد القصف وإطلاق النار في بلدة رأس العين في شمال سوريا، انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن، لمدة خمسة أيام، في شمال شرق سوريا.



وذكرت "الراي" أن الحكومة السودانية اتفقت والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال على خارطة طريق تتيح استئناف محادثات سلام معلقة وتعطي قوة دفع لجهود الحكومة لإنهاء الصراعات العديدة في البلاد، مشيرةً إلى الاتفاق اشتمل على أن تتركز المفاوضات على القضايا السياسية أولا تليها القضايا الإنسانية ثم الترتيبات الأمنية.



وقالت "القبس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني كان يجري وهو يحمل سكينا صوب نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية، الجمعة، وقال مسؤولون فلسطينيون إنه توفي متأثرا بجراحه.



دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن ريس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هدد أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.



وقالت الوطن" إن 28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح العشرات في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان،وذلك بعد يوم على إعلان الأمم المتحدة أن أعمال العنف في هذا البلد وصلت إلى مستويات "غير مقبولة".



ونقلت "الجريدة" عن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر قوله إن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا ولن يساعد أي جندي أميركي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.



