توفيق عكاشة مهاجما عمرو أديب: حسبى الله ونعم الوكيل

شن الإعلامي توفيق عكاشة هجومًا عنيفًا على عمرو أديب خلال برنامجه " مصر اليوم" المذاع على فضائية الحياة .



وقال عكاشة : " عمرو اديب ربنا يسامحه على اللي عمله فيا، وما قاله عليا كذبًا وافتراءً وادعاءً، حسبي الله ونعم الوكيل".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المعروض عبر فضائية "الحياة": "لا بكلمه ولا عمري في حياتي ما هكلمه، وربنا يسامحه على اللي عمله".



وأوضح"عكاشة"، أن عمرو أديب قدم الدكتور محمد غنيم بما لا يليق به ووصفه بأنه رائد جراحة الكلى والمسالك البولية في مصر، بينما هو رائد جراحة الكلى والمسالك البولية في العالم.