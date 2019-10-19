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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين اعتقال أحد نشطاء حقوق الإنسان في كوبا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:11 ص
اعتقال - أرشيفية
اعتقال - أرشيفية
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أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة أنها تدين بشدة الاعتقال غير المبرر من جانب النظام الكوبي للمدافع عن حقوق الإنسان خوسيه دانييل فيرير مؤسس الاتحاد الوطني الكوبي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها تدعو نظام كاسترو الكوبي إلى الكشف الفوري عن مكان فيرير وحالته، وإلى معاملته معاملة إنسانية، وإطلاق سراحه من الاحتجاز دون شرط.
وأشارت المتحدثة إلى أنه في الأول من شهر أكتوبر الجاري احتجز مسؤولو النظام الكوبي فيرير والعديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في سانتياجو دي كوبا.
وأضافت أنه لم يتم توجيه أي اتهام لفيرير كما لم يسمح له بمقابلة محام ولا برعاية طبية ، وأيضا لم يسمح لعائلته بالاتصال به منذ الرابع من أكتوبر الجاري ، ولا يزال ثلاثة من نشطاء الاتحاد وهم رويلان زاراجا فيرير ، وخوسيه بوبو شافكو ، وفرناندو جونزاليس فيلانت قيد الاحتجاز.
وذكرت المتحدثة أن قضية خوسيه دانييل فيرير تعد مثالا آخر على الانتهاك المستمر والصارخ لنظام كاسترو لحقوق الإنسان ، والذي تزايد مؤخرًا بقيامه بموجة من القمع ضد حرية التعبير وممارسة العقائد الدينية.
وأكدت أن واشنطن لن تسمح لهذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الكوبي بأن تستمر دون رد ، وأن بلادها سوف تواصل زيادة العقوبات والقيود التجارية لتقليص الموارد المتاحة للنظام الكوبي ، الذي يستخدم دخله لقمع مواطنيه ودعم الأنظمة الأخرى بسجلات مخزية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك نظام مادورو السابق في فنزويلا.
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