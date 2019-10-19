تامر حسني يلتقط سيلفي مع السعوديين في موسم الرياض.. شاهد

أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس اول حفلاته بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الفنانة نانسي عجرم وسط حضور جماهير كبير من السعوديين.



وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتداول فيديو ل تامر حسني وهو يلتقط سيلفي مع جمهوره بالمملكة العربية السعودية أثناء تقديم الحفل.



وغني تامر حسني مجموعة من اروع اغانية التي قدمها خلال مسيرتة الفنية ومنها "يا انا يا مفيش، عيش بشوقك، مل حاجة بينا، يا وحشني، بطلة العالم في النكد".