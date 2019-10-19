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منوعات

بعد 29 عاما من موتها تفاجئ الجميع برسالة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تفاجأت "ثينا" الأربعينية والدة الخمسة أطفال، برسالة غيرت مسار حياتها وعادت بها آلة الزمن إلى الخلف 29 عاما. 

حسب ما ورد في وكالة "روسيا اليوم" ، أن ثينا عثرت على رسالة من ابنتها الميتة من 29 عاما أنها لم تمت بعد بل إنها حية ترزق و لكن مع تعديل بسيط أنها ولدت أنثى و الآن أجرت عملية تحويل وأصبحت رجلا. 

منذ 29 عاما وضعت "ثينا" طفلة ولكن لم توافق الأم أن تعود طفلتها وأقنعتها أنها توفت بعد ساعة من ولادتها، فاقتنعت "ثينا" وعادت إلى المنزل ولكن كان يراودها إحساسا دائما أن طفلتها مازالت حية. 

وفي عيد ميلادها الـ 29، عثرت "ثينا" على رسالة من شخص مجهول بها تحليل حمض نووي يشير إلى أن ذلك الشخص من أقاربها بل الشخص هذا هو ابنتها الذي توفت ، كتب ذلك الشخص أن الحمض النووي متشابه للغاية مع الحمض النووي للأم. 

جدير بالذكر أن ابنتها أخذتها أسرة في لاس فيجاس وهي رضيعة ونشأت وسط تلك الاسرة و تعرضت لمشاكل صحية كانت نتيجتها تحويل جنسها من أنثى لرجل، أما عن الأم تقبلت الوضع وقالت لا يهمني أنثى أو رجل الأهم أن تعود طفلتي لي.
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