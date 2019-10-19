بعد حذف #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا هاشتاج محمود البنا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمود_البنا للمطالبة بحق شهيد الشهامة محمود البنا بإعدام محمد راجح و٣ متهمين آخرين بقتله.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد حذف هاشتاج #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا وجاءت التعليقات كالتالي :



‏ف الجنه ي محموود❤️

‎#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين

‎#اعدام_راجح



‏وحياة الضحكه الجميله دي هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نجيب حقك

فعلو الهاشتاج هانت 💔👌🏻

‎#اعدام_راجح

‎#حق_محمود_البنا_لازم_يرجع



‎#محمود_البنا

‏‎#اعدام_راجح

لن نتنازل عن القصاص 💔



‎#محمود_البنا

‏‎#اعدام_راجح

‎#اعدام_راجح_حق_محمود_فين

انت متخيل الناس ممكن تعمل منك ايه لو متعدمتش بحكم محكمه

😶⁦👌🏽⁩





‏كلمه اعدام دي حاجه قليله اوي عليك انت المفروض يعمله فيك نفس اللي عملته في محمود في ميدان قصاد الكل علشان تبقي عبره لكل المجرمين اللي زيك وعلشان غل شعب بحاله يهدي مش غل اهل محمود بس ‎#اعدام_راجح ‎#محمود_البنا





‏‎#اعدام_راحج_حق_محمود_البنا_فين

‎#اعدام_راجح

‎#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين

‎#محمود_البنا



‏عملت ايه ف حياتك خلي الناس دي كلها تدعي عليك و تتمنالك الموت

ربنا ياخدك و ياخد امثالك ‎#اعدام_راجح ‎#محمود_البنا



‏احلي خبر ممكن تسمعه دلوقتي ان محامي راجح تراجع عن القضيه ❤️❤️❤️❤️❤️

‎#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين

‎#محمود_البنا



‏دا الهاشتاج الجديد لان التانى اتمسح كلوا يعمل رتويت ويعرف الناس 💔

‎#محمود_البنا