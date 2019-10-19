بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة برشلونة و ايبار ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، ومرفق في هذا الخبر رابط بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار يمكنكم من خلال مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الليغا عبر الإنترنت أون لاين بدون تقطيع.





موعد مباراة برشلونة و إيبار في الدوري الإسباني



يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار، اليوم، السبت، في تمام الواحدة ظهرا، على الملعب البلدي إبوروا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.



بث مباشر مباراة برشلونة و إيبار في الدوري الإسباني



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصة الضغط على ريال مدريد في جدول ترتيب الدروي الإسباني بينما يطمح إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره.



مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار



ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف غرناطه الثاني برصيد 17 نقطة وريال مدريد المتصدر بـ18 نقطة ، بينما يحتل فريق ايبار المركز الرباع عشر برصيد 9 نقاط فقط.



مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، ليجانيس مغ خيتافي.