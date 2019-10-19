Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
محمد رشاد
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة برشلونة و ايبار ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، ومرفق في هذا الخبر رابط بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار يمكنكم من خلال مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الليغا عبر الإنترنت أون لاين بدون تقطيع.


موعد مباراة برشلونة و إيبار في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار، اليوم، السبت، في تمام الواحدة ظهرا، على الملعب البلدي إبوروا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة برشلونة و إيبار في الدوري الإسباني

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصة الضغط على ريال مدريد في جدول ترتيب الدروي الإسباني بينما يطمح إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف غرناطه الثاني برصيد 17 نقطة وريال مدريد المتصدر بـ18 نقطة ، بينما يحتل فريق ايبار المركز الرباع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، ليجانيس مغ خيتافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مباراة أتلتيكو مدريد وايبار في الدوري الإسباني اليوم الأحد 1 - 9 - 2019

برشلونة يسعى لفك العقدة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 28-9-2019 بـ الدوري الإسباني

برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

مرتضى منصور يهاجم بشري بسبب مهرجان الجونة.. فيديو

وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر

فى حفل زفافها.. كيف تألقت مريم قورة طفلة فيلم غاوى حب

محام محمود البنا يكشف حقيقة تزوير سن الجاني.. فيديو

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

Advertisements

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

رغم أزمة مباراة القمة.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

بعد مساندتهما للنادي الأهلي .. خالد الغندور يهاجم ميدو وطارق العشري

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

في طوكيو 2020 ..أحمد حسن يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأولمبي.. فيديو

قطر لأ .. بشرى سارة لجماهير الزمالك عن مكان السوبر الأفريقي

فايلر يحصل على 100 ألف دولار من الأهلي .. اعرف السبب

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة