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رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
محمد رشاد
سيكون ملعب أليانز ستاديوم بتورينو شاهدًا على مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في ختام اليوم اليوم الأول من مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في المباراة التي يمكنكم متابعتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

نادي يوفنتوس يحتل صدارة الدوري بجدارة بعد مضي 7 جولات من الكالتشيو برصيد 19 نقطة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الإيطالي الوصيف (18 نقطة)، ويبدو أن زملاء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقهم لتحقيق الفوز والوصول للنقطة الثانية والعشرين خاصة أن المنافس هو بولونيا الذي يأتي في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .

ونجح أبناء المدرب ماوريتسيو ساري في إيقاف البداية المثالية لفريق إنتر ميلان الذي حقق 6 انتصارات متتالية قبل أن يفوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف على النيراتزوري في قمة مباريات الأسبوع الماضي، والتي أقيمت على مسرح جوزيبي مياتزا ، ليبرهن السيدة العجوز على القوة والهيمنة التي يفرضها في السنوات الأخيرة على الكالتشيو.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام بولونيا

حراسة المرمى :فويتشيك تشيزني

خط الدفاع : خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو

خط الوسط : بيانيتش – سامي خضيرة – ماتويدي

خط الهجوم : باولو ديبالا– هيجواين – كريستيانو رونالدو.

وتمكن بولونيا من انتزاع تعادل مثير أمام لاتسيو في الجولة الماضية ليرفع رصيده للنقطة التاسعة يحتل بها المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري الإيطالي وهو مركز مميز خاصة أن الفريق كان يعاني في السنوات الماضية عندما يخوض الجولات الافتتاحية من بطولة الدوري المحلي.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم

وسيكون التونسي رؤوف خليف معلقا على أحداث مباراة يوفنتوس وبولونيا مساء اليوم السبت، والتي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4 في ظل وجود استوديو تحليلي.
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