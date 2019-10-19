نشرة الاخبار .. محام محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية.. عمرو دياب ودينا الشربينى فى فرح ملك قورة

قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية





محام محمود البنا يكشف حقيقة تزوير سن الجاني.. فيديو

أكد نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، أن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي أنه حدث، موضحًا أنهم تأكدوا أن شهادة الميلاد حقيقية.

لمزيد من التفاصيل .. أكد نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، أن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي أنه حدث، موضحًا أنهم تأكدوا أن شهادة الميلاد حقيقية.



رغم أزمة مباراة القمة.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إعفاء ناديي الأهلي والزمالك، من اللعب بدور ال64 لمسابقة كأس مصر.

لمزيد من التفاصيل.. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إعفاء ناديي الأهلي والزمالك، من اللعب بدور ال64 لمسابقة كأس مصر.



عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

أقيم منذ ساعات قليلة حفل زفاف شريف نجل النجم هاني شاكر في إحدى فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين.

لمزيد من التفاصيل .. أقيم منذ ساعات قليلة حفل زفاف شريف نجل النجم هاني شاكر في إحدى فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين.



نسيت كتابها.. تعليم كفر الشيخ يوضح سبب احتجاز تلميذة في مدرستها

اطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الطفلة هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائ.

لمزيد من التفاصيل .. اطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الطفلة هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائ.



لقاء سويدان ترقص مع عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة..فيديو

نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع مصور عبر صفحتها بموقع انستجرام أثناء حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وظهرت خلاله مع النجم عمرو دياب تتمايل على أغنيته "يوم تلات".

لمزيد من التفاصيل .. نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع مصور عبر صفحتها بموقع انستجرام أثناء حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وظهرت خلاله مع النجم عمرو دياب تتمايل على أغنيته "يوم تلات".



حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ.

لمزيد من التفاصيل .. تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:شهدت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل .