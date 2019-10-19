الخبز أحد الأطعمة الأكثر استهلاكا في رومانيا

أفاد معهد الإحصاء في رومانيا بأن الخبز ومنتجات المخابز تعتبر أحد أكثر المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة لجميع فئات الشعب الروماني، حيث بلغ معدل الاستهلاك الشهري 8 كيلوجرامات في المتوسط العام الماضي، أي ما يعادل 96.5 كيلوجراما للفرد سنويا.



وقال المعهد في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، إنه في الوقت نفسه بلغ المتوسط الشهري لاستهلاك اللحوم الطازجة للفرد خلال العام الماضي3.60 كيلوجرام بزيادة عن عام 2017 ، أما استهلاك اللحوم المصنعة فقد بلغ 4.84 كيلوجرام للشخص شهريا بزيادة طفيفة عن العام السابق له.



وأشارت الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، إلى أن استهلاك الحليب في عام 2018 بلغ 5.63 لتر للفرد/شهريا، في حين انخفض نسبيا استهلاك الفاكهة شهريا 4.03 كجم/للفرد عام 2018 .