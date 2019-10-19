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منوعات

الجبن الروماني يحصل على شهادة المنتجات المحمية في أوروبا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
جبن
جبن
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أ ش أ
أعلنت وزارة الزراعة الرومانية أن الجبن الروماني المصنوع من حليب الأغنام في مدينة سيبيو بإقليم ترانسلفانيا في قلب رومانيا حصل على شهادة المنشأ الجغرافي الأوروبية ليصبح المنتج الروماني رقم 7 المدرج على قائمة سجل المنشأ والبيانات الجغرافية المحمية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن جبن سيبيو شبه صلب وينتج بالكامل من حليب الأغنام الطازج غير المبستر عن طريق التخثر الإنزيمي، ويأتي الحليب من الغنم الذي يربى في المنطقة الجغرافية المذكورة ويتغذى أساسا على المراعي.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري على موقعه الالكتروني أن رابطة منتجي جبن سيبيو أرادت الحصول على اعتراف أوروبي رسمي لحماية وصفتهم التقليدية من العصور القديمة وتوفير منتجات طبيعية وصحية.
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