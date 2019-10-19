Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العرب والأجانب يستحوذون على 28% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.7%، والعرب على 8.4% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 2.048 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 503.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.7% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 9.1%.
Advertisements

موضوعات متعلقة

المصريون يستحوذون على 70% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 69% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

1.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

الأجانب والعرب يستحوذون على 37.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

134 مليون جنيه صافي مشتريات العرب والأجانب بالبورصة خلال أسبوع

المصريون يستحوذون على 71% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

10 حالات تعرض مرتبك للخصم.. قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. تفاصيل

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

أردوغان مجرم حرب.. صور لاستخدام الفوسفور الأبيض ضد الأكراد في سوريا

مرتضى منصور يهاجم بشرى بسبب مهرجان الجونة.. فيديو

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

16.27 جنيه لبيع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة