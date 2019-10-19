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منوعات

يأخذك إلى عالم الأحلام.. افتتاح أول متحف لتطبيق انستجرام في مدينة ألمانية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
انستجرام
انستجرام
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أ ش أ
يفتتح في مدينة دوسلدورف الألمانية أول متحف لتطبيق انستجرام لتبادل الصور في 25 أكتوبر الجاري.

ويمكن للزائرين البحث عن أفضل تصميم ديكور أو رسم من بين 25 خلفية رائعة وجذابة، وارتداء مجموعة متنوعة من الأزياء، حيث يحتوي المتحف على الكثير من غرف تبديل الملابس.

وقال أحد مؤسسي المتحف: "نريد إخراج الناس من حياتهم اليومية إلى عالم الأحلام"، مشيرا إلى أنه كان يرى الناس تستعد لالتقاط الصور في كل زاوية بشوارع المدينة عاصمة ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، ومن ثم تولدت لديه فكرة المتحف لتوفير أفضل صورة مثالية على انستجرام، المستوحاة من متاحف الانستجرام المنتشرة في الولايات المتحدة.

وتتنوع خلفيات الصور التي يضمها المتحف ما بين شاطئ في كاليفورنيا إلى الحي الصيني في سان فرانسيسكو ومحطة بنزين وردية وسيارة كاديلاك متوقفة. ويبلغ سعر دخول المتحف 29 يورو مع توفير عصا السيلفي وجهاز الشحن "باور بنك" لشحن الهواتف المحمولة الذكية.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أن فكرة متحف لتطبيق انستجرام في العالم المتحدث بالألمانية ليست جديدة، فقد سبقتها فيينا حيث افتتح أول متحف لتطبيق انستجرام الذي يعمل أيضا كشبكة اجتماعية.
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