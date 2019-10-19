محمد لاشين: القطاع العقارى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

قال محمد لاشين، خبير عقارى، إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن السوق العقارى يحتاج الى أكثر من 900 وحدة سكنية سنويا، وتشهد المعدلات السكنية زيادة سنوية تقدر بـ 3 ملايين نسمة.



وأضاف أن المدن الجديدة التى أطلقتها الحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية كانت لها أثرا إيجابيا فى توفير الأراضي للشركات العقارية، حيث حصلت مجموعة ماستر جروب على 27 فدانا بالعين السخنة، بالإضافة إلى الحصول على قطع أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مشروع العين السخنة 750 وحدة ويضم مساحات متنوعة، وتم تسويق 25٪ من المشروع، موضحا أنه يتم البدء في تنفيذ المشروع الشهر الجاري، ويتم تسليم المشروع 2022 وهو مرحلة واحدة، كما تخطط الشركة لتسويق المشروع بالكامل العام المقبل.



وأوضح أن القطاع العقارى يشهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الحالية، حيث تتوسع الدولة فى إقامة وحدات للإسكان المتوسط، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، حيث تحصل الدولة على 30% من الوحدات لصالح الإسكان الاجتماعى و70% إسكان متوسط لصالح الشركات العقارية.