673 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم 19 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 671 و673 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 575 و577 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 767 و769 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5368 و5384 جنيها.



وسعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 703 إلى 705 جنيهات، وعيار 14 سجل سعرا يتراوح ما بين 447 و449 جنيها، وعيار 12 من 383 إلى 385 جنيها.



واستقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس، الجمعة، في الوقت الذي أوقدت بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.