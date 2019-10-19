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اقتصاد

13 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم، السبت 19 أكتوبر 2019 بسوق العبور، حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار الكثير من الأصناف، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها.

وسجل كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2 و4.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 3 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 لـ 15 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ9 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ20 جنيها، والبلح السيوى بسعر 20 جنيها والبلح الرملى بـ5 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 لـ5 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 3 لـ5 جنيهات، والليمون اضاليا من 5 لـ7 جنيهات، واليوسفي بـ7 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي الأحمر من 6 لـ 9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر من 5 لـ8 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات.
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