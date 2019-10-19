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أخبار العالم

بعد عدوان تركيا على سوريا.. إسرائيل تكشف عن مخاوفها المستقبلية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
إسرائيل تكشف عن مخاوفها
إسرائيل تكشف عن مخاوفها المستقبلية
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سمر صالح
كشف موقع "والاه" العبري عن قلق كبير يسود الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل من العدوان التركي على سوريا.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "والاه"، أن العملية العسكرية التركية الأخيرة في سوريا "نبع السلام"، كشفت عن قلق يتعاظم داخل إسرائيل، جراء عمليات الإنسحاب الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد الموقع العبري، بأن هناك تخوفا آخر يسري في إسرائيل يتمثل في انسحاب الولايات المتحدة من جنوب سوريا، أيضا، وهو ما يزيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط تعقيدا.

وشدد الموقع الإلكتروني الإخباري على أن هذا الاحتمال الأخير الممثل في الانسحاب الأمريكي من الجنوب السوري، وما سبق من عملية "نبع السلام" التركية في سوريا، وكذلك ما سبقهما معا من إطلاق صواريخ إيرانية على منشآت نفطية سعودية، يرفع بدوره من مستوى تأهب النظام الأمني الإسرائيلي إلى مستوى أعلى من المعتاد.

وأوضح الموقع العبري أن هناك تغييرات كثيرة طرأت في منطقة الشرق الأوسط، من بينها، فتح المعبر البري السوري العراقي، والحرب التركية على الأكراد، وكلها أمور تثير احتمالية حدوث تغييرات على الحدود، إلى جانب تهديد هروب الآلاف من سجناء تنظيم "داعش"، وهو ما يغير ميزان القوة أمام إسرائيل.

وشدد الموقع العبري على أن الجيش الإسرائيلي يراقب هذه التغيرات عن كثب.
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