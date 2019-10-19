برلمانى: 2 مليار جنيه إجمالي المعروض بالسوق من قطع غيار السيارات المغشوشة

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطع غيار السيارات المزيفة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير كشفت أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر بـ2.3 تريليون دولار أمريكي.





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة، ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.





وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء يكون السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.



