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أخبار العالم

لهذا السبب.. بريطانيا في انتظار مظاهرات حاشدة اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تنتقل المعركة الدائرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى شوارع لندن، اليوم السبت، حيث من المتوقع قيام عدة آلاف بمسيرة عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد، في الوقت الذي يقرر البرلمان مصير خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن يتجمع المحتجون من كل أنحاء بريطانيا في بارك لين، بالقرب من هايد بارك، عند ساعات الظهر ويسيرون إلى البرلمان، في الوقت الذي يستعد النواب للتصويت في أول جلسة يعقدها البرلمان يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.

وقال مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة، جيمس مكغوري، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.

وقال إن "هذا الاتفاق الجديد لا يماثل ما تم التعهد به للشعب، ولذلك فمن الصواب أن الشعب يستحق فرصة أخرى ليقول رأيه".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك تعبير عن تغيير إرادة الشعب أفضل من خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالاستماع لهم في الوقت الذي يتخذ فيه الساسة داخل البرلمان قرارا سيؤثر علينا لأجيال".

وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من 3 سنوات، لا يزال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث أصلا مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون، إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ عقود.
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