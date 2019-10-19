Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماذا قالت.. إيفانكا ترامب توجه رسالة للدول النامية عن المرأة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
Advertisements
أ ش أ
قالت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، إن على الدول النامية التي تريد إبرام صفقات مع الولايات المتحدة بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل والتعليم والحماية القانونية.

وحددت إيفانكا - ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الخطوط العريضة لمبادرات من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم "السبت".

ودشنت إيفانكا صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في عام 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، أعقبه هذا العام مشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.

ويحث صندوق النقد الدولي على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بكلمات مؤثرة.. ياسر جلال ينعى شهيد الشهامة محمود البنا ويطالب بإعدام راجح

16.27 جنيه لبيع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

واشنطن توجه الضربة القاضية لأنقرة بشأن المقاتلات إف 35

لن أذهب لقطر مقابل حتة صفيحة.. مرتضى منصور: مستعد لعب السوبر في تونس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

بعد نجل هانى شاكر.. عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور