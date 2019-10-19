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توك شو

يدعم الاقتصاد والمبادرات المجتمعية.. رشا مجدي تستعرض جهود صندوق تحيا مصر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:24 ص
رشا مجدي
رشا مجدي
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن صندوق تحيا مصر يقوم بتقديم خدمات متعددة في جميع أنحاء الجمهورية، بعد تدعيمه من الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد والمبادرات الاجتماعية وخدمة الشباب المصري لتوفير حياة كريمة للمواطنين في 2014.

وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الهدف من الصندوق تحقيق نمو اقتصادي مستمر وشامل والحد من الفقر، وتلبية الاحتياجات الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أول من أعلن عن نصف راتبه لصالح الصندوق وبعدها المصريين دعموه صندوق تحيا مصر.

وأوضحت أن الصندوق عقد شركات بين القطاعات المحلية والدولية وتشجيع القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة، صندوق تحيا مصر استطاع أن يكون مؤسسة ناجحة بكل المقاييس.
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