Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فشل تشكيل الحكومة.. ليبرمان يكشف 6 حقائق قتلت نتنياهو سياسيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
ليبرمان يكشف 6 حقائق
ليبرمان يكشف 6 حقائق قتلت نتنياهو سياسيًا
Advertisements
سمر صالح
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وذلك بعد فشله فى تشكيل الحكومة.

وقال ليبرمان عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": فيما يتعلق بجوهر المشكلة، يبدو أن رئيس الوزراء لديه ذاكرة انتقائية لذا يجب أن يتذكر بعض الحقائق:

1- نتنياهو هو الذي سلم الخليل لعرفات.

2- نتنياهو هو الذي صوت لترحيل اليهود من غوش قطيف.

3- نتنياهو هو الذي صاح بصوت عالٍ "العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع" وفي اليوم التالي دعاهم إلى بلفور واعتذر.

4- نتنياهو هو الذي يمنح حماس أموال حماية شهرية.

5-نتنياهو هو الذي تعاون مع القائمة المشتركة بما في ذلك حزب بلد في قانون حل الكنيست الـ21 وانتخاب مراقب الدولة.

6-نتنياهو هو الذي منع إخلاء خان الأحمر.

وأضاف ليبرمان، بأن هذه ليست سوى قائمة بسيطة واقترح على رئيس الوزراء قبل أن يلقي اللوم حول فشل تشكيل الحكومة من الأفضل له إلقاء نظرة جيدة على المرآة وإجراء حساب عقلي مع نفسه.

يشار إلى أن موعد التفويض الذي حصل عليه نتنياهو، لتشكيل الحكومة سينتهي الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لن يمنح نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين ويفضل تمرير التفويض إلى بيني جانتس، الذي سيطلب منه محاولة تشكيل حكومة في غضون 28 يومًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وصفها بـ العدو.. ليبرمان: لن أجلس مع القائمة العربية على طاولة واحدة

القائمة العربية تعلن دعم جانتس كرئيس للوزراء بدلا من نتنياهو

القول الفصل.. الرئيس الإسرائيلي ريفلين اليد العليا في اختيار خليفة نتنياهو

بعد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.. أحزاب إسرائيل ترفضه.. توقعات بـ انتخابات ثالثة.. رئيس الاحتلال يطالب جانتس بتسيير الأعمال.. ورئيس القائمة العربية يفتح النار على بيبي

نتنياهو يتشبث بحبل النجاة السياسي .. مستقبل بيبي بين حكومة وحدة أو انتخابات ثالثة .. الخيانات والتنازلات طوق النجاة الإسرائيلي

نتنياهو يعجز عن تشكيل حكومة إسرائيل للمرة الثانية.. جانتس يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية.. بيبي يعرض على ليبرمان التناوب لتشكيل الحكومة.. وغالبية الإسرائيليين يرفضون انتخابات ثالثة

ترشيحاتنا

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

عمرو دياب يتألق في زفاف مريم قورة..صور

بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

عصابة تقتحم متجرا وتتعدى على صاحبه أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور