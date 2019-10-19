بعد فشل تشكيل الحكومة.. ليبرمان يكشف 6 حقائق قتلت نتنياهو سياسيا

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وذلك بعد فشله فى تشكيل الحكومة.



وقال ليبرمان عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": فيما يتعلق بجوهر المشكلة، يبدو أن رئيس الوزراء لديه ذاكرة انتقائية لذا يجب أن يتذكر بعض الحقائق:



1- نتنياهو هو الذي سلم الخليل لعرفات.



2- نتنياهو هو الذي صوت لترحيل اليهود من غوش قطيف.



3- نتنياهو هو الذي صاح بصوت عالٍ "العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع" وفي اليوم التالي دعاهم إلى بلفور واعتذر.



4- نتنياهو هو الذي يمنح حماس أموال حماية شهرية.



5-نتنياهو هو الذي تعاون مع القائمة المشتركة بما في ذلك حزب بلد في قانون حل الكنيست الـ21 وانتخاب مراقب الدولة.



6-نتنياهو هو الذي منع إخلاء خان الأحمر.



وأضاف ليبرمان، بأن هذه ليست سوى قائمة بسيطة واقترح على رئيس الوزراء قبل أن يلقي اللوم حول فشل تشكيل الحكومة من الأفضل له إلقاء نظرة جيدة على المرآة وإجراء حساب عقلي مع نفسه.



يشار إلى أن موعد التفويض الذي حصل عليه نتنياهو، لتشكيل الحكومة سينتهي الأسبوع المقبل.



وتشير التقديرات إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لن يمنح نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين ويفضل تمرير التفويض إلى بيني جانتس، الذي سيطلب منه محاولة تشكيل حكومة في غضون 28 يومًا.