الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة ..فيديو

قالت دكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه حتى الآن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، متابعة أنه سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع.





وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن في منتصف الأسبوع ستنخفض الحرارة مرة أخرى حوالي درجتين، ووجود حالة من عدم الاستقرار، حيث سيشهد شمال البلاد أمطارًا وصولًا إلى القاهرة.





وأردفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة انخفضت نسبيًا مما أدى لوضوح الرؤية وعدم كثافة الشبورة المائية، موضحة أن ستعاود الرطوبة الإرتفاع مرة أخرى خلال يومين مما سيزيد من كثافة الشبورة المائية.





وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن رياح البحر المتوسط معتدلة تمامًا مهيأ لكافة أعمال الصيد والملاحة، لكن البحر الأحمر فيه نشاط رياح من معتدل إلى مضطرب وخصوصًا منطقة خليج السويس حيث يصل ارتفاع الموج فيها إلى 2.5 متر.



