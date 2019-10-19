صراعا على الصدارة.. برشلونة يلعب بأوراقه الرابحة اليوم أمام إيبار بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره إيبار، اليوم، السبت، في تمام الواحدة ظهرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لانتزاع صدارة الدوري مؤقتا من ريال مدريد، بينما يطمح إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 18 نقطة، فيما يأتي إيبار في الـ 14 بتسع نقاط.



