تسبب السرطان.. باحثة تحذر من خطورة إشعاعات شبكة 5G

تقدم شركات التكنولوجيا العملاقة، كل ما هو جديد في عالم الاتصالات يوميا، حيث تقدم للعالم الآن شبكات الجيل الخامس أو تقنية 5G.



وبالرغم من الميزات التى تأتي بها الشبكة الجديدة من حيث سرعتها الكبيرة والتغطية الواسعة للشبكات اللاسلكية، إلا إنها تثير الجدال بعدما أشارت بعض التقارير العلمية أن الإشعاع الصادر منها يتسبب في زيادة معدل الإصابة بالسرطان.



وبحسب ما ذكره موقع "futurism"، أوضحت الدكتورة "جويل موسكوفيتش"، الباحثة في كلية الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن من الضروري إجراء المزيد من الدراسات قبل إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، حيث إننا لا نعرف كمية المخاطر التى ممكن أن تسببها إشعاعات الهاتف المحمول التي تصدرها الشبكة حيث تتزايد المخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة.



وقالت الدكتورة جويل: "لا يوجد أي بحث حول الآثار الصحية لـ 5 G، لكن بالنظر إلى الدراسات السابقة حيث تشير مجموعة من الدراسات إلى خطورة شبكات الاتصالات الأولى مثل 2G و3G والتى تعتبر أكثر خطورة على الصحة أكثر مما يعتقد الأشخاص".



وأشارت "موسكوفيتش" إلى أن بمراجعة التقارير العلمية التي تربط بين زيادة معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض العصبية، والتعرض للإشارات اللاسلكية ذات الترددات العالية، وجد العلماء أن أغلب الأمراض تسببها الترددات العالية الصادرة من شبكات الاتصالات والتى تؤثرعلى الجهاز التناسلي والذاكرة، كما تتسبب في تراجع قدرة الاستيعاب والتعلم.



وكتبت جويل في مقال بمجلة "SciAm": "في الوقت نفسه، توضح سجلات الإصابة بمرض السرطان زيادة في معدل الإصابة بأنواع معينة من أورام الرأس والرقبة، والتي يتسبب في جزء منها انتشار إشعاع الهاتف الخلوي، وهذه الزيادات تتسق مع نتائج الدراسات والحالات والشواهد حول مخاطر الإصابة بالأورام لدى مستخدمي الهواتف المحمولة".



ولكن من الصعب بدرجة كافية تقدير الآثار الصحية السلبية للشبكات التي تم نشرها بالفعل، مما يعني أن التكنولوجيا القادمة قد تكون أكثر خطورة على الصحة، وينبغي على المنظمين الاستماع إلى 250 طبيبًا وعالمًا وقعوا مؤخرًا على نداء 5G، وهى عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على تطبيق شبكة 5G، مشيرين إلى مخاطر الآثار الصحية السلبية التى من الممكن أن تسبب فيها التقنية الحديثة، مثل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والإجهاد الخلوي والأضرار بالجينات.



يذكر أن تقنية 5G أسرع 100 مرة من شبكة 4G، حيث تصل سرعتها إلى 4.5 جيجابايت في الثانية، بينما تبلغ سرعة شبكة 4G 600 ميجابايت في الثانية، وتستخدم شبكات الجيل الخامس الموجات المليمترية، وهي إشارات راديو ذات ترددات عالية تتراوح بين 30 و300 جيجاهيرتز، بينما تترواح ترددات الشبكات السابقة بين 24 و90 جيجا هرتز.