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تمارين رياضية لتقوية عضلات وشد ترهلات الظهر.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
تمارين تقوية عضلات
تمارين تقوية عضلات الظهر
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كـريـم الـخـطـيـب
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم، وخاصة شد ترهلات الظهر.

وقال «حسام أبو هاشم» خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، السبت، إن من أغلب المشاكل التي يواجهها معظم النساء، هي مشكلة تجمع الدهون في منطقة أعلى الظهر.

وأضاف «حسام أبو هاشم» أن تمارين الظهر تسرع من تحسين عضلات الظهر وتجعل شكله جذابا ورياضيا أكثر، موضحا أنه يمكن ممارسة هذه التمارين في اي مكان في بالمنزل باستخدام زجاجات المياه بدلا من الاوزان، مشددا على ضرورة وضع الثبات خلال التمرين.

وقدم خبير اللياقة البدنية 4 تمارين مختلفة لتحسن من عضلات الظهر، مشيرا إلى أهمية تنظيم الأكل قبل ممارسة التمارين الرياضية مع التنفس بشكل سليم.
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