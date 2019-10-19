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أخبار العالم

مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
طالبان وداعش
طالبان وداعش
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أ ش أ
أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 16 مسلحًا من تنظيم داعش وحركة طالبان، وتدمير أسلحة وذخائر خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في ثلاثة أقاليم في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، عن المصادر العسكرية قولها، إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا ثمانية مسلحين من طالبان خلال العمليات العسكرية، موضحة أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين من تنظيم /داعش/ في مقاطعة "آشين" بإقليم نانجرهار.

وتمكنت القوات الخاصة من تدمير كمية من الأسلحة والذخائر خلال العملية نفسها، فيما قتلت اثنين من مسلحي حركة طالبان واعتقلت ستة مسلحين في إقليم وارداك..وفي إقليم قندهار قامت القوات الخاصة بتصفية عناصر من حركة طالبان.
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